Facebook: respaldan a mujer que hizo orinar a su bebé en botella para no ensuciar el vagón del tren [FOTO]

En Facebook se compartió una imagen que nos muestra a una madre que hace orinar a su hijo en una botella para evitar ensuciar el tren eléctrico cuando viajaba. Varios usuarios respaldaron la acción como una emergencia.

Como se aprecia en Facebook, la mujer al ver que su hijo no podía controlar sus ganas de miccionar, agarró una botella que tenía a la mano para ayudar a su pequeño y de esta manera evitar el malestar de los demás pasajeros.

Los usuarios de Facebook entendieron que el acto de la madre fue por necesidad, ya que tomó precauciones para evitar ensuciar el tren eléctrico y que el pequeño no orine en sus pantalones.

“Fue una emergencia con un niño, no mojó a nadie. Lo peor hubiera sido que se orine en los pantalones y quede regado por el tren”, escribió una usuaria de Facebook al ver la situación de la madre junto a su pequeño.

“Lo más probable es que el niño ya no aguantaba y esa fue la única solución, quizá estaba contra el tiempo y no podía bajar, bueno no es ningún delito, fue otro de los comentarios en Facebook que respaldan a la señora.

La imagen fue colocada en la página de Facebook llamada Opina sobre tu político, donde tuvo varios comentarios a favor de la madre, lo que provocó que la publicación se haga viral.

La fotografía de la madre y su pequeño fue compartida en otras páginas de Facebook como Etiqueta Azul, donde también obtuvo comentarios de apoyo, como se lee en uno de ellos: “es una criatura y no saben aguantar las ganas de ir al baño, peor hubiera sido que se moje en los pantalones”.

Recordemos que los pequeños no tienen control de sus esfínteres, esto quiere decir, el dominio de ir al baño. Es un proceso que van aprendiendo con los años y con las enseñanzas de sus padres, sin embargo, eso depende de cada niño que lo desarrolla a su ritmo, tal como es el caso que se presentó en Facebook.