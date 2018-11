YouTube: Youtuber venezolana causa sensación por video titulado 'Estoy Chihuán' [VIDEO]

La congresista Leyla Chihuán sigue dando la hora pero no por lo que hace sino por su divertida jerga que hace referencia a su nombre: 'estoy chihuán' y es que la expresión ya pasó fronteras y no solo lo aprenden en Brasil, Chile, Francia e Italia, en Venezuela también ya empiezan a conocerla a través de Facebook.

Pero, ¿cómo es que llegó a Venezuela? Pues, además de que hay miles de venezolanos en el Perú que pueden difundirla a través de conversaciones con sus familiares y amigos, a esto se le suma que la conocida youtuber Pao Acevedo se animó a pedir a sus seguidores que le enseñen jergas peruanas y ellos no dudaron en hacerle conocer la popular jerga a su canal de YouTube.

Tanto fue el éxito de la frase que la misma youtuber bautizó el nombre de su nuevo video como 'estoy chihuán' causando furor en sus seguidores de Youtube que no dudaron en viralizarlo provocando que llegue a Facebook donde la acogida fue mayor.

En el video Acevedo cuenta que las jergas como 'misio', 'estoy aguja', 'estoy misión imposible', ya fueron, para denominar a una cosa como barata o que una persona está sin plata, con la nueva frase 'estoy chihuán'.

Los usuarios no dudaron en enviar duras críticas a la ex voleibolista mientras otros aseguraban que también estaban 'chihuán' provocando los populares 'me divierte' y 'me gusta' en Facebook.