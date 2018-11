Facebook: usuarios crean memes que se burlan de la caída mundial de la red social [FOTOS]

No se cayó, se desplomó. Facebook sufre nueva caída a nivel mundial. El nuevo fallo de la red social de Mark Zuckerberg dejó a miles de usuarios preocupados porque no podían actualizar sus noticias o subir sus fotos. Internutas no tuvieron otra solución que culpan al CEO de la aplicación generando divertidos memes que compartieron en otras redes sociales.

La caída de Facebook, una de las plataformas digitales más usadas a nivel mundial, provocó curiosos reacciones en los usuarios. Vía Twitter, se reportó que la red social sufrió fallas de visualización y la carga de imagen en Perú, Chile, Argentina, México, Venezuela y España.

Aquí recopilamos los mejores memes que los usuarios están compartiendo en Instagram y Twitter para burlarse de los que usan Facebook. Con el hashtag #FacebookDow los internautas compartieron sus reacciones al reciente error de la plataforma.

Mira las curiosas creaciones en la galería, solo desliza la foto de portada hacia la izquierda. Puedes ingresar aquí para conocer la razón de la caída de Facebook.

Esta fue la imagen que miles de usuarios vieron al ingresar a su perfil de Facebook.