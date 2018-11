YouTube: Anciano baila trap en la calle y sorprende a transeúntes con sus pasos

Un hombre se dirigía a su casa con total tranquilidad cuando de pronto se detuvo para escuchar a un artista callejero, quien estaba interpretando un tema de trap. La voz del cantante gustó demasiado al varón, motivo por el que sacó su celular para grabar el número y posteriormente compartir el video en su canal de YouTube, sin imaginar que se haría viral por su inesperado desenlace.

El individuo registraba con su celular el acto del artista callejero y de la nada apareció un anciano y se puso a bailar frente a todos los transeúntes. Esta inesperada acción tomó por sorpresa a todos los testigos, quienes decidieron acompañar los pasos del abuelo con aplausos. Tal y como se observa en el video viral de YouTube, el anciano se mostró contento y continuó mostrando su habilidad para el baile.

Al parecer, el abuelo ama este género musical ya que se veía que disfrutaba del tema que interpretaba el artista callejero. Tras finalizar el número, el cantante y el anciano se llevaron los aplausos de todos los transeúntes, quienes jamás imaginaron que estaban presenciando a las futuras estrellas de YouTube, ya que este número se hizo viral en todas las redes sociales.

"Este anciano se puso a bailar de la nada mientras que un artista callejero interpretaba un tema. Se nota que el abuelo ama el trap", manifestó el autor del video viral de YouTube.

Miles de internautas enloquecieron al ver el video viral y no dudaron en alagar al anciano. "Esto es lo más bello que he visto hoy. La edad no es obstáculo para disfrutar de la vida", manifestó un usuario de YouTube en la caja de comentarios.

El video se hizo viral en cuestión de horas y en este momento ya superó el millón de reproducciones. Asimismo, cuenta con más de 50 mil likes y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: