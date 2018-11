Facebook: conmovedora reacción de un perro discapacitado al conocer el mar por primera vez

El siguiente video de Facebook te conmoverá hasta las lágrimas. Las mascotas son seres muy importantes para la mayoría de personas, es por ello hay algunos que darían su vida para ayudarlos. En esta oportunidad, un perro parapléjico conoció la playa por primera vez y su reacción te cautivará.

El can tuvo unos problemas en la columna, por lo que se quedó paralítico y no podía mover sus patas traseras. Su dueña no se dio por vencida, por lo que la llevó al veterinario para que puedan ayudar a su mascota. El resultado ha sorprendido a muchos en Facebook.

El veterinario le puso unas llantas especiales para que el perrito pueda caminar, lo cual decidieron probarlo en el lugar más inesperado. La playa. Antes que soltaran al can en la arena, decidieron grabar todo el preciso momento, para luego subirlo a las redes sociales.

Apenas sintió la tierra, el perrito empezó a correr por toda la arena, debido a que ya podía volver a caminar gracias a la ayuda del veterinario, que le colocó las llantas en la parte posterior. La alegría del can contagió a todos los asistentes que estaban ahí, mientras lo veían correr por toda la playa.

No contento con correr en la arena, el perrito decidió meterse al mar para seguir corriendo dentro del agua. Las imágenes han cautivado a todos los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en compartir el video pues les pareció algo conmovedor.

A continuación podrás ver el nuevo viral de Facebook que tiene miles de reproducciones.