Facebook: Perro recurre a peculiar método para quedarse en la cama de su dueño

Un muchacho llegó a su casa luego de una cansado día en el trabajo y lo único que quería hacer era recostarse en su cama; sin embargo, no pudo hacerlo ya que su perro estaba echado. Esta peculiar escena gustó mucho al joven, motivo por el que sacó su celular y registró absolutamente todo para luego compartirlo en Facebook, donde el video se hizo viral.

El hombre pidió a su perro de una buena forma que se baje de la cama y este no hizo caso. Posteriormente, el can empezó a lanzar peculiares ladridos ya que quería que su amo se recostara a su costado. De acuerdo al video viral de Facebook, el joven aceptó y durmió con su mascota.

"Mi perro ama dormir conmigo y siempre me hace lo mismo. Me ladra todo el rato para que yo me recueste con él luego del trabajo", señaló el hombre en la leyenda del video viral de Facebook.

Miles usuarios de Facebook vieron el video viral y quedaron enamorados del adorable perro. "Yo quiero una mascota como la tuya. Se nota que tienen una gran química", dijo un cibernauta en la caja de comentarios.

Cabe señalar que el video viral tiene 3 millones de reproducciones, cerca de 50 mil reacciones y cientos de comentarios en Facebook. Sin duda alguna, el perro se ha convertido en toda una estrella en redes sociales.

Mira el video viral de Facebook: