Facebook: vecinos de San Isidro se quejan de niños jugando en El Olivar y son troleados [FOTOS]

Una gran sorpresa generó en Facebook que una página administrada por un grupo de vecinos del distrito de San Isidro publicara una serie de fotos en la que aparecen unos niños jugando en el parque El Olivar, asegurando que 'maltratan' las áreas verdes.

"De esta manera niños y adultos maltratan el parque El Olivar. ¡Cero fiscalización!", se puede leer en la publicación de Facebook que hizo esta página y que generó distintas reacciones en la red social, así como también muchos comentarios, la mayoría de ellos en tono sarcástico.

"Horror, niños jugando en un parque", "Claro, el parque es sólo para mirar, marrones abstenerse", "¡Terrible! ¡Niños jugando y yo que pago los arbitrios! ¡Ese parque es mío, entienden, mío!", "Que clase de subnormales se espanta de niños jugando en un parque. Están robando aire", son algunos de los comentarios de Facebook.

Pese a que la mayoría de usuarios de Facebook 'troleó' esta publicación, algunas personas se mostraron a favor y escribieron los siguientes comentarios: "El Olivar no es un simple "parque". Es uno de los pocos pulmones que tiene Lima", "Cuando el parque no tenga áreas verdes quiero verlos", etc.

La publicación original, hecha el pasado 22 de octubre por la página de Facebook "Somos San Isidro", tiene más de 900 reacciones, la mayoría de ellas son "Me divierte". Asimismo, ha sido compartida por 144 personas en la red social. Aquí te dejamos algunos comentarios.