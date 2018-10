Facebook: Gallo tiene épica batalla contra un cerdito y el final sorprende a miles [VIDEO]

Un nuevo video viral de Facebook nos reveló la dura batalla que libraron un gallo de pelea y un cerdito en plena granja. El hecho ha generado asombro por el épico desenlace que tuvo este crudo enfrentamiento entre estos animales.

Tal como nos revelaron las imágenes que se han vuelto viral en Facebook, el pequeño gallo no dudó ni por un instante y se enfrentó al cerdito que lo atacó cuando estaba paseando por su corral. El video ha asombrado a más de uno por el desenlace del encuentro.

Miles de usuarios de Facebook han quedado sorprendidos por la épica batalla que tuvieron un gallo de pelea y un cerdito, en plena granja. Todo comenzó cuando el cerdo se acercó al ave y ésta reaccionó de forma agresiva puesto que notó que el animal no se acercaba con “buenas” intenciones.

Es en ese momento que el gallo arremetió contra el puerco y empezó esta cruda batalla que no terminó como se esperaba. Y es que pese al gran tamaño que tenía el cerdo, no pudo hacer nada ante la habilidad y la destreza de este gallo quien no dudó ningún instante y lo enfrentó sin miramientos.

El video fue compartido en Facebook y ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios en los que los usuarios, resaltaron la valentía que tuvo el gallo, quien en ningún instante retrocedió ante el gran animal que intentaba, aparentemente, devorarlo.

Te dejamos el video que ya es toda una sensación en Facebook.