Facebook viral: perro sorprende al mundo al cantar "Chop Suey!" de SOAD [VIDEO]

Te quedará asombrado, luego de ver el siguiente video que se ha vuelto viral en Facebook. En esta ocasión, el gran protagonista es un perro, quien se robó la atención de miles y extraños. ¿Qué ocurrió? Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

Un usuario captó el preciso instante en que su perro no quería bañarse, por lo que empezó a renegar. Este hecho ocasionó graciosos memes, entre uno de ellos, un video donde canta una famosa canción de System of a Down. Mira aquí el gracioso clip de que la está 'rompiendo' en Facebook.

En las redes sociales, miles de usuarios aprovechan hechos curiosos para transformarlos en graciosos memes, los cuales tienen por finalidad entretenerte. En esta oportunidad, la rabieta de un perro ha sido objeto de burla y no tardó en volverse viral en Facebook.

En las imágenes se puede ver como el perro se oculta y aparece detrás de una puerta de vidrio, para reclamarle a su dueño, quien al parecer, quería bañarlo. Los usuarios no perdieron el tiempo y le pusieron la música de System of a Down, Chop Suey! lo cual arrancó más de una carcajada entre las personas.

Tanto las facciones de la mascota como la música encajan tan bien que dan la apariencia que estuviese cantando. Cabe resaltar que la letra de esta canción es un poco compleja, por lo que parecen miles de gritos.

A continuación podrás ver el video original de Facebook, que está dando la vuelta al mundo.