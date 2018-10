YouTube: Mamá oso y sus hijos invaden una mansión y hacen lo impensado frente a todos

Un señor se encontraba descansando en la comodidad de su mansión cuando de pronto uno de sus hijos se acercó a él completamente asustado. Esto alarmó al hombre; sin embargo, le pidió calma a su pequeño y este le contó que en la piscina habían varios osos. El hombre quedó en shock y procedió a ponerse a salvo con toda su familia para luego registrar toda la escena y publicarla en su canal de YouTube, donde se hizo viral.

De acuerdo al video viral de YouTube, una mamá oso y sus crías estaban disfrutando de la piscina que había en la mansión de la familia. Los animales no tenían ninguna intención de hacer daño a los humanos, pero igual estos estuvieron alarmados.

"Estos osos estaban hibernando y de pronto llegaron a nuestra casa. La mamá oso estaba con sus cachorros y al parecer adoran la piscina, incluso ingresaron al jacuzzi", manifestó el hombre en la leyenda del video viral de YouTube.

¿Cómo terminó todo? El video viral de YouTube no muestra el desenlace, pero el autor del clip manifestó que luego de varias horas los osos procedieron a retirarse y continuar con su camino.

Las imágenes dejaron a todos con la boca abierta y esto se ve reflejado en la caja de comentarios. "Yo me muero si me pasa algo similar. Menos mal que no les sucedió nada malo", manifestó un usuario de YouTube tras ver el video viral.

Cabe mencionar que el video viral tuvo gran aceptación, motivo por el que ya tiene cerca de 2 millones de reproducciones, más de 90 mil reacciones y cientos de comentarios en YouTube.

Mira el video viral de YouTube: