Google Translate: este es el curioso resultado al escribir “McGregor” en el traductor [VIDEO]

Google Translate sumó a su lista de errores a uno de los boxeadores más famosos en los últimos años, Conor McGregor, un fanático a través de las redes sociales compartió la captura de imagen donde había realizado la consulta con el nombre de la estrella irlandesa de las artes marciales mixtas (MMA). ¿Qué fue lo que salió? continua con la nota para conocer los detalles.

El polémico Traductor de Google ha sido protagonista de diversos cambios de nombre para artistas, celebridades, personajes del espectáculo entre muchas vpictimas más, esta vez uno de las figuras de la UFC, 'Conor McGregor' apareció como noticia en Google Translate.

La publicación difundida en Internet comprueba que, al realizar la consulta con el nombre del boxeador, "Conor McGregor", con el idioma más polémico, del "urdu" al "español" el fan de la UFC se llevó la sorpresa de su vida por percibir un cambio de nombre de su ídolo.

El entusiasta seguidor escribió en Google Traductor "Conor McGregor" y la respuesta que recibió al realizar la consulta del idioma mencionado fue "Esquina McGregor". Una traducción que ha despertado la atención de miles de seguidores de la lucha.

Si no quieres perderte esta noche el esperado enfrentamiento de Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov, quienes pelearán por el título a peso ligero en el UFC 229 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, podrás verlo desde las 9:00 p.m. por FOX Sports, FOX Sports HD y FOX Action (DirecTV Sports, Movistar y Claro TV).

Aquí también te compartimos el encendido careo entre McGregor vs Khabib previo al combate estelar de UFC 229, video extraído de Twitter de la cuenta "MMAjunkie".

Champ @TeamKhabib and @TheNotoriousMMA come face-to-face one last time before fight night – and it was nuts 🔥#UFC229



🎥 @MikeBohnMMA pic.twitter.com/vGBi8cJzAg