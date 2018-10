YouTube viral: afirma haber viajado al año 2120 y muestra video grabado en esa época [VIDEO]

El equipo de ApexTV Español compartió a través de su cuenta de YouTube la entrevista que tuvieron con el nuevo 'viajero del tiempo', el joven de nombre Noa afirmó llegar del año 2120 y para comprobar su experiencia mostró, para todos los amantes de lo sobrenatural, un video de la situación actual en aquel año.

¿Te interesa ver este video? Miles de personas al ver el viral de YouTube quedaron impactados con las declaraciones del protagonista, algunos de ellos creen en su experiencia y cada una de las revelaciones que dio Noa y otros se mantienen en la duda ante los sucesos del viajero.

"Hola mi nombre es Noa, vengo del futuro del año 2120, actualmente estoy en este año después de una misión fallida y voy a contarles la verdad acerca de los viajantes del tiempo. Recientemente volví de otros pedidos del tiempo", comentó el nuevo 'viajero del tiempo'.

Según las declaraciones que el joven difundió en su mensaje de YouTube, él tomó dos paradas en los años 2060 - 2120 donde pudo rescatar las imágenes que fueron grabados desde su teléfono, él indicó que para realizar las tomas subió a los edificios más grandes para enfocar la realidad de otros años.

En parte de su entrevista, Noa asegura que tiene la misión de revelar los oscuros secretos que los gobiernos ocultan sobre la verdadera historia de los 'viajeros del tiempo' y para ello decidió mostrar por medio de un video que sí existe la posibilidad de viajar al año que una persona lo desee.

"He tenido varios viajes con un grupo de compañeros que me acompañaban, para contar mi historia en otros años y al ser descubierto me dejaron solo y ahora estoy en un gran problema para regresar a mi verdadero tiempo", rompió en llanto Noa en su entrevista de YouTube.

Aquí te compartimos el video original de YouTube. para que puedas apreciar toda la entrevista que tuvo ApexTV Español con el 'viajero del tiempo' que aseguró llegar del año 2120. ¿Crees en esta nueva historia? compártenos tu opinión.