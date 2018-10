Facebook: Anaconda quiso devorar a un cerdo, pero ocurre lo impensado

Una familia entera se encontraba disfrutando del almuerzo cuando de pronto escucharon que uno de sus cerdos estaba gritando de la desesperación. Esto asustó demasiado a todos, motivo por el que salieron al jardín para ver lo que estaba pasando, sin imaginar que se llevarían una gran sorpresa. ¿Qué ocurrió? Aquí te contamos todos los detalles del último video viral de Facebook.

De acuerdo con el video viral que está circulando en Facebook, una anaconda había atrapado al cerdo. Rápidamente, algunos integrantes de la familia fueron en la ayuda del indefenso animal; sin embargo, esto no fue tarea fácil ya que la serpiente quería devorar de todas formas al porcino.

"Estábamos disfrutando de un almuerzo familiar en nuestra casa de campo y de la nada uno de nuestros cerdos empezó a gritar. Fuimos a ver de qué se trataba y lo encontramos luchando por su vida", señaló uno de los integrantes de la familia en la descripción del video viral de Facebook.

Luego de varios minutos de lucha contra la anaconda, los integrantes de la familia lograron salvar al cerdo, quien salió corriendo del susto. ¿Qué ocurrió con la serpiente? Tal y como se ve en el video viral de Facebook, dejaron que se escapara ya que no les pareció correcto asesinarla.

El video viral sorprendió a más de uno y esto se ve claramente reflejado en la caja de comentarios. "Me parece correcto que no le hayan hecho daño a la anaconda ya que no hizo nada incorrecto. Respetaron la vida de ambos animales", señaló un usuario de Facebook.

Cabe resaltar que el video viral de Facebook tiene más de 4 millones de reproducciones, cerca de medio millón de likes y cientos de comentarios en Facebook. Por este motivo, es uno de los clips más visualizados de la semana.

Mira el video viral de Facebook: