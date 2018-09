Facebook: joven no sabe pedir comida en inglés y pasa el momento más 'rochoso' de su vida [VIDEO]

Después de ver el siguiente video, vas a querer aprender inglés de todas maneras. Dos jóvenes se han vuelto populares en Facebook, por la peculiar manera de realizar pedidos en el idioma americano. ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo la nota para que sepas todos los detalles.

Aprender inglés se ha vuelto algo muy básico en la actualidad; sin embargo, no todos saben hablar, pero eso no es motivo para no intentarlo. A continuación podrás ver cómo dos jóvenes sí necesitan clases del idioma americano pues, se han convertido en el blanco de las burlas de las redes sociales.

Un joven grabó el preciso instante en que su amigo pasó el 'roche' de su vida, luego de no saber cómo decir una palabra en inglés. Ambos muchachos, de origen mexicano, se encontraban en Estados Unidos, donde fueron a un conocido lugar de restaurante de comida rápida.

En ese momento, la señora los empieza a atender, quien hablaba en inglés. El joven empezó a ordenar lo que iba a llevar, de la manera más normal, hasta que que pregunta "¿Cómo se dice chile?" y, al no tener respuesta, dice "¿Tienes chileishón?", lo cual causó la risa del que estaba grabando y la mesera.

Lo más gracioso de todo es que, la que los atendía, también hablaba español. El video no tardó en volverse viral en Facebook, donde muchos usuarios se sintieron identificados, al haber inventado una palabra en inglés, al menos, una vez en toda su vida. Aquí podrás ver el nuevo viral.