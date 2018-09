Google Translate: El insólito mensaje que aparece al escribir ‘Kim Kardashian’ [FOTO]

Kim Kardashian es uno de los personajes más populares de la farándula internacional, y, además, Es una reconocida empresaria en los Estados Unidos. Ella saltó a la fama por medio de un reality show que hizo junto a su hermana, y desde eses entonces, siempre estuvo en lo más alto. Sin embargo, Google Translate sorprendió a todos con la traducción de su nombre.

La carrera a la fama de Kim Kardashian empezó en el año 2007, cuando se emitió por primera vez el programa Keeping Up with the Kardashians, la misma que cuenta con 15 temporadas y aún está al aire.

En lo personal tuvo momentos altos y otros que hubiese querido borrar, como fue la difusión de un video para adultos que ella misma grabó con su pareja de aquel entonces. Ella demandó a la productora que sacó al aire el clip, llegando a ganar cinco millones de dólares.

Un usuario decidió averiguar un poco más la vida de este personaje, pero terminó en el Google Translate, para conocer un poco más de su significado, quedando sorprendido de lo que halló. Al colocar el nombre “Kim Kardashian”, le apareció “Bajo hacia abajo”, lo que le causó mucha curiosidad, sin embargo, su carrera indica todo lo contrario.

Como bien se sabe, Google Translate suele cometer algunos errores en las traducciones, por lo que los usuarios están atentos a estos casos y los vuelven virales en las redes sociales. Cuando aparecen estos desperfectos en la plataforma, lo que ocurre comúnmente es que los desarrolladores del traductor lo corrigen de forma inmediata, así que lo más probable es que esto desaparezca en las próximas horas o días.

Mira la traducción de Google Translate en esta imagen