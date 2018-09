Facebook: Miles lloran muerte de joven con cáncer terminal que conmovió a Nintendo [FOTOS]

Hace solo algunos días, la historia de Chris Taylor dio la vuelta al mundo. El joven de 21 años estaba luchando contra un terrible cáncer que venía consumiéndolo lentamente. El joven es un amante de los videojuegos y esperaba con ansias la llegada del 'Super Smash Bros. Ultimate', un nuevo videojuego que pronto saldría al mercado.

Sin embargo, los doctores de Chris solo le dieron entre 3 a 6 meses de vida, por lo que el joven estaba triste puesto que no ‘llegaría’ a alcanzar la fecha de estreno del ansiado videojuego. Su historia se viralizó y tuvo un inesperado desenlace que ya emocionado a toda la red.

Chris Taylor tenía cáncer y la enfermedad había avanzado tanto que solo le quedaban algunos meses de vida. El joven amante de los videojuegos tenía un solo deseo antes de morir, el poder jugar 'Super Smash Bros Ultimate', el próximo estreno que sacará Nintendo a finales de este año.

En Twitter, su historia se viralizó y llegó a los oídos de Nintendo of America, quienes tuvieron un gesto con el joven y le enviaron una copia especial del videojuego para que lo pueda disfrutar con sus amigos.

Según se supo en redes sociales, el joven compartió con alegría sus últimos días jugando con este videojuego, en compañía de sus amigos. Sin embargo, para tristeza de miles de personas que conocieron la historia de Chris, sus amigos más cercanos informaron que la mañana de este 25 fe setiembre el joven falleció.

Los familiares y amigos agradecieron el amor que le dieron a Chris tanto en persona como en redes sociales. Además, felicitaron el enorme gesto que tuvo Nintendo a este joven fanático quien pudo pasar sus últimos minutos de vida junto con sus amigos, disfrutando del videojuego favorito.

Some pics from me, local Benjamin, and Zach playing



Thanks so much guys, this means so much to me pic.twitter.com/raxPu7QJp9