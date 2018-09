Facebook: chica usa desatorador de baños dentro de un bus y pasajeros tienen épica reacción

No lo creerás cuando lo veas. Facebook se ha convertido en la red social por excelencia, plataforma donde los usuarios comparten divertidos videos que a las pocas horas se hacen viral. En esta nota de presentamos en más reciente y que seguro al verlo no pararás de reír. Una joven asiática ha causado el asombro de los cibernautas y de los pasajeros de un bus, pues la chica usó un curioso truco para no caerse durante su viaje.

La mujer fue grabada dentro del transporte público con un destapador de baños color rojo en la mano, nadie de los presentes imaginó que ese material auxiliar era un accesorio importante para la chica, hasta que decidió emplearla de una divertida forma, tal como se ve en el video viral de Facebook.

Al comienzo de la grabación, la joven aparece en escena y se acomoda en medio del pasillo del bus, parece mirar el techo o las barandillas para usarlas como apoyo y no caerse cuando la movilidad frene. Sin embargo, lo que realmente está buscando es el lugar perfecto para colocar lo que sacará en pocos segundos.

La muchacha se ubica en la zona correcta y saca un enorme desatorador de baños, esto lo usa para sujetarse del techo del bus con mucha facilidad. De esa forma, la joven resiste los bruscos movimientos del viaje. La ingeniosa idea ha sido bien recibida en Facebook, donde el video tuvo cientos de reproducciones y recibió comentarios positivos.

Como se sabe, el desatorador o destapador está conformado por una base cilíndrica de goma y un mago de madera. Si el artefacto es presionado sobre una superficie, logra succionarlo y ejercer una gran presión. Este detalle lo conocía la joven, quien se valió de eso para usarlo como apoyo en sus viajes.

Lo más curioso del video también fue la reacción de los pasajeros, quienes al ver a la muchacha sujeta del desatorador de baños, no pudieron aguantar la risa.

Mira el divertido video viral de Facebook: