Facebook: bombero pide que voten por Jorge Muñoz y así le responden los usuarios [FOTO]

Un bombero de la comandancia de Miraflores usó su cuenta de Facebook para pedirle a los residentes limeños que voten en estas elecciones municipales por el candidato de Acción Popular, Jorge Muñoz. Su publicación ha generado gran polémica en la red social debido a los comentarios de los usuarios, quienes aprovecharon la curiosa solicitud para contar algunos detalles del aspirante al sillón municipal.

En su publicación, el voluntario explicó sus motivos que harán que este 7 de octubre marque en las urnas a favor de Jorge Muñoz, estas fueron compartidas en Facebook por más de 5 mil usuarios.

"Como muchos saben, soy bombero de Miraflores y muchos piensan que lo tenemos todo. Y sí es verdad", relata el hombre de rojo que figura en Facebook como César García Lanfranco, para luego indicar que todos los equipamientos que usan para atender las urgencias se debe a un gran aliado, la Municipalidad de Miraflores.

En el segundo párrafo de su publicación, explica que el candidato por Acción Popular los apoyó durante su gobierno municipal. Además, según indica, el 'colorado', como describe a Jorge Muñoz, fueron de los pocos alcaldes que se quedaron haciendo guardia nocturna en la estación de bomberos.

Los usuarios de Facebook aprovecharon la publicación para llenar de comentarios, algunos sobre curiosidades del cuestionado candidato, mientras que otras, críticas por su última gestión en la comuna miraflorina.

"Mi voto para Jorge, aunque ese partido no me guste, y espero que no meta gente con carné", escribe un usuario. Mientras que otra usuaria recordó un polémico hecho durante el gobierno de Muñoz, "¿qué opinan de los estacionamientos en las calles de Miraflores?, escribió a modo de crítica.

"¿Solo una guardia?" escribió a modo de burla un internauta en el post de Facebook. "¿Ahora los bomberos hacen campaña política?", criticó otra usuaria. Mira el resto de comentarios en la publicación original de Facebook.

Aquí el comentario más polémico.