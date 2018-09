Facebook: Hormiga sacrifica a su compañera por inexplicable motivo y sorprende a todos

Un muchacho se encontraba en la cocina de su casa cuando de pronto se percató que dos hormigas se estaban peleando. Esto lo sorprendió demasiado ya que no es usual ver a este tipo de animales enfrentándose con los de su misma especie, motivo por el que sacó su celular, registró todo y posteriormente publicó el video en su cuenta personal de Facebook, donde se hizo viral a las pocas horas.

Tal y como se ve en el video viral de Facebook, la hormiga que ganó la batalla cogió a la perdedora y la arrojó desde lo alto del repostero. El autor del clip no entendió el motivo por el que el pequeño animal hizo eso, motivo por el que prefirió colocarle al clip un título sumamente divertido.

"Increíble sacrificio de una hormiga para el dios hormiga, el todo poderoso", es el título del video viral de Facebook. Asimismo, la descripción hizo reír a miles. "Una hormiga mató a su compañera para entregarla como sacrificio a su dios. Alabado sea el dios hormiga", señaló.

Como era de esperarse, miles de internautas quedaron sorprendidos con el video viral de Facebook y también se rieron con la descripción. "Es lo más extraño que he visto hoy. Me he reído con la leyenda del clip y también he quedado helado al ver las imágenes", señaló un usuario.

Cabe mencionar que el video viral tiene más de 12 millones de reproducciones, cerca de medio millón de reacciones y cientos de comentarios en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: