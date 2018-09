Google Maps: perro es encontrado en ‘momento íntimo’ y miles de usuarios se asombran [FOTOS]

En la actualidad son muchas las familias que cuentan con la compañía de una mascota entre ellos, y si bien, son diferentes especies, la que predomina la casa, sigue siendo el perro. Ellos también necesitan su espacio, sin embargo, Google Maps, no entiende eso y captó a un can en un momento muy privado.

Una de las mayores virtudes que las personas pueden tener es el sentimiento de querer ayudar en el prójimo, tal como ha quedado retratado en el Google Maps. Esta es una las herramientas indispensables en Internet es sin duda. La plataforma es la indicada para dar una buena indicación. Además con el uso del smartphone se puede llegar al mapa virtual de Google.

Una de las grandes ventajas que los usuarios encuentran con Google Maps, es el Street View, donde pueden ver no solo el lugar que no conocen y al que se desean trasladar, sino que también pueden ver la fachada o sitios cercanos, para que se ubiquen con mucha más facilidad. Pero no es todo, porque también se puede hallar algunas imágenes increíbles.

Un usuario decidió planificar su próximo viaje, por lo que entre las opciones que tenía en Sudamérica, decidió Paraguay. Así que comenzó a recorrer varias zonas, entre las que llegó a la parte del Chaco, donde vio que muchas casas aún estaban a medio construir, así como la ausencia de una carretera, pero no sería todo lo que hallaría.

Entre los lugares a visitar de esta ciudad, encontró una Iglesia, por lo que decidió investigar cómo lucía el local, sin imaginar que hallaría una increíble imagen. Comenzó a recorrer la calle, hasta que dio con el sitio, pero justo en la puerta halló lo impensado.

Un perrito que estaba solo en la zona, se encontró a un perro que estaba en un ‘momento íntimo’ y tal como se ve en la imagen, fue sorprendido por las cámaras de Google Maps. El joven hizo un pantallazo y más de un usuario se río a carcajadas con la fotografía.