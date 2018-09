Facebook: Hombre se quiso pasar de listo y le sucedió lo peor [VIDEO]

Recibió su merecido. En un vídeo de Facebook se puede ver como un hombre trató de sobrepasarse con quien venía por delante de él en motocicleta, lo que pasó después te hará reír.



En el vídeo publicado en Facebook se puede ver como un hombre que iba manejando su motocicleta, al ver que tenía por delante a quien creyó era una chica, se acerca por detrás y le acaricia las nalgas. Lo que él no esperaba es que fuese un hombre.



Al final del vídeo compartido en Facebook se puede ver una escena con una cámara a la altura del rostro del motociclista, que a quien decidió tocar no era una mujer, sino que era otro hombre que iba manejando al igual que él.



El pobre sorprendido terminó estrellado contra un poste. Definitivamente el hacer esta clase de acciones nunca puede terminar bien.



El divertido vídeo a sido compartido por cientos de usuarios de Facebook que no han dejado de reaccionar ante el curioso clip que viene circulando en las redes sociales.



Mira aquí el vídeo compartido en Facebook: