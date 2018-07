Facebook viral: Will Smith cantando el 'Príncipe del Rap' en Rusia 2018 causa furor en las redes [VIDEO]

Durante el show de clausura del Mundial de Rusia 2018, lo que más llamó la atención de los cibernautas en Facebook, especialmente de aquellos que crecieron en la década de los noventa, es la presencia de Will Smith, el actor estadounidense que cantó el tema del mundial 'Live It Up' junto a Nicky Jam y Era Istrefi.

Pese a su larga carrera actoral, la mayoría de usuarios de Facebook, sobre todo latinoamericanos, recuerdan a Will Smith por su participación en la mítica serie The Fresh Prince of Bel-Air, conocida en esta región como el 'Príncipe del Rap'.

Después del partido entre Francia y Croacia, que tuvo como ganador al cuadro 'galo', en Facebook comenzó a viralizarse un video que muestra a Will Smith cantando el pegajoso tema que se podía escuchar al inicio de la mítica serie noventera.

No se sabe quién exactamente es el autor del video, ya que las imágenes han sido compartidas por varias páginas de Facebook; sin embargo, eso no importó mucho, ya que las imágenes rápidamente se viralizaron en la red social más popular actualmente.

Emitida entre 1990 y 1996, el 'Príncipe del Rap' fue una serie producida por NBC que tiene como protagonista a 'Will', un joven de Filadelfia que tiene un altercado con una peligrosa pandilla de su barrio, lo que provocó que su madre lo enviara a vivir con sus tíos ricos al barrio de Bel-Air en Los Ángeles.