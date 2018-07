Facebook: no podía cerrar la boca, se sometió a cirugía y hoy luce irreconocible [FOTOS]

Una joven irlandesa tuvo que soportar por años las burlas de sus compañeros en el colegio, quienes incluso la apodaron "bulldog" por tener un problema en la mandíbula y en los dientes que le impedía cerrar la boca. Sin embargo, la mujer sufrió un cambio impresionante y su antes y después causa asombro en Facebook.

Pero los problemas de Rebecca Hamilton, de 23 años, no solo eran por su apariencia, sino que no podía comer como normalmente, ya que no podía morder alimentos como hamburguesas o pizza. Físicamente le era imposible cerrar la mandíbula.

Ante el drama que vivía, la joven de Irlanda de Norte decidió someterse a una cirugía que le permitió tener una vida normal, pero además lograr una increíble transformación que viene dejando perplejos a más de uno en Facebook.

"Fue terrible, no creo que la gente lo entendiera en absoluto. No solo tenía problemas en la mordida inferior, también tenía dientes separados. Recuerdo que la gente me arrojaba dinero en los pasillos de la escuela y me decía que usara el dinero para arreglarme los dientes", señaló la joven, según publica el medio inglés The Sun.

Rebecca diariamente tenía que soportar que le dijeran "fea" y además la llamaban "bulldog".

Tras su radical cambio, hizo una reflexión al respecto y envió un mensaje a quienes sufren este tipo de acoso: "¡También tienes que amarte a ti mismo! Nunca dejes que nadie te diga cómo debes lucir y si estás contento con tu estado de forma, no cambies para nadie".