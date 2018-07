YouTube: Quiso entrenar gratis, se lo impidieron y se vengó de la peor manera

Lo que tenía que ser un día de entrenamiento para un grupo de clientes en un gimnasio, terminó siendo la peor experiencia de todas. En YouTube, la reacción de una mujer, que se enteró que no podía ingresar al establecimiento tras informar que no pagaría por los servicios, viene siendo comentada por los usuarios.



Los dueños de un gimnasio en Toronto, Canadá no podían imaginar lo que iba a ocurrir en su centro de entrenamiento, después de decirle a la fémina que no podía utilizar sus instalaciones de manera libre ya que no era socia.

De acuerdo a las imágenes publicadas en YouTube por el usuario, Troy Joe, la mujer se acercó a las máquinas eléctricas del lugar, cogió una barra de pesas y comenzó a aventarlas contra los objetos cercanos.



Una cinta de correr y los espejos pegados en las paredes fueron su principal objetivo en el lugar.



Tal como podemos ver en los distintos vídeos revelados en YouTube por uno de los testigos, varios de los clientes del gimnasio intentan reducirla, pero no lo logran.

Lejos de evitar que siga destrozando el lugar, la mujer empuja a uno de los clientes, lo aparte de su camino y coge una pesa manual. Otra vez la avienta contra el espejo, el cual, para su mala suerte, no logra romper.



El portal Daily Mail informó que la policía ha identificado a la mujer, pero no develó su nombre por pedido de la familia.