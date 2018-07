Facebook viral: fantasmas dejaron de molestar a muchacho tras radical decisión que tomó

¡No pararás de reír! Un muchacho estaba durmiendo de lo más tranquilo en su habitación cuando de pronto sintió una presencia paranormal en la sala. El joven se armó de valor, cogió su celular y fue a encarar a los fantasmas. Toda la escena quedó registrada y es viral en Facebook.

En los primeros segundos del clip vemos al joven ingresando a la sala. “Yo les voy a decir una cosa. Dejen de molestar con las sillas. Dejen de mover las sillas”, señaló el muchacho, tal y como se escucha en el video viral de Facebook.

Posteriormente, saltó una amenaza contra los fantasmas. “Aquí no van a estar gratis. Les voy a decir una cosa, si vuelvo a sentir que se mueve una silla y no me importa si son demonios o muertos. A mí me van a respetar y si van a estar en esta casa, van a colaborar con el agua y la luz porque no van a estar de gratis”, agregó.

Las palabras que lanzó el joven han dado la vuelta al mundo y generaron la risa de los cibernautas. “Denle un premio a este muchacho. Fue muy valiente para amenazar de esta forma a los fantasmas. No paro de reír”, señaló un usuario de Facebook.

Este video tiene un millón de reproducciones en Facebook; además, tiene 20 mil compartidos y una gran cantidad de comentarios. Sin duda alguna, este clip es todo un fenómeno viral.