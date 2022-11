WhatsApp: ¿cómo cambiar tu tono de mensaje por el “Patito Onichan” de Osito Perú?

Aunque WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, la mayoría de usuarios desconocen los trucos que posee. Uno de ellos permite que cambies tu tono de mensaje por cualquier sonido, incluso el audio del “Patito Onichan” de Osito Perú, uno de los tiktokers más famosos en la actualidad. Aquí te vamos a enseñar los pasos.

Quizás no lo conozcas, pero Osito Perú es uno de los influencers más populares de la plataforma. Actualmente, este personaje ha ganado más de 2 millones de seguidores, gracias a sus videos de ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response). Este tipo de clips tiene buena acogida en las redes sociales, ya que muchos cibernautas los consideran relajantes.

Vale aclarar que este truco de WhatsApp no requiere la instalación de ninguna app desarrollada por terceros, es decir, no hay que descargar ningún software extraño en tu smartphone. El único requisito para que este método funcione es que tengas un teléfono Android, en caso poseas un iPhone u otro dispositivo de Apple, no podrás ponerlo en práctica.

¿Cómo cambiar tu tono de WhatsApp por el “Patito Onichan” de Osito Perú?

Antes de enseñarte los pasos, debes descargar el audio de Osito Perú que utilizarás como nuevo tono de mensaje de WhatsApp. Actualmente, puedes encontrarlo en YouTube, pero asegúrate que se encuentre en formato MP3. Para bajar el sonido, puedes usar páginas como Savefrom, Freemake, SSYouTube, entre otras plataformas similares.