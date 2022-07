Conoce 5 aplicaciones populares y peligrosas que deberías eliminar de tu teléfono

Android es el sistema operativo móvil más usado del mundo porque los principales fabricantes de teléfonos la incorporan, por ende, cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, esta popularidad también es aprovechada por los hackers que buscan vulnerabilidades en aplicaciones para introducir malware y apoderarse de la información de los usuarios.

En este sentido, es necesario saber cuáles son esas aplicaciones populares, pero que también resultan peligrosas y que, por diversos motivos, debes de eliminarlas de inmediato del smartphone.

WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es un MOD no autorizado por WhatsApp que brinda funciones adicionales que no encontramos en la plataforma original. Sin embargo, si Meta detecta el uso de esta aplicación podría suspender tu cuenta. No obstante, lo más peligroso de tener instalada esta app en el teléfono es que no cuenta con cifrado de extremo a extremo, por lo que podríamos ser víctimas de los hackers que pueden vulnerar nuestra información personal.

NGL

En las últimas semanas, la aplicación NGL ha ganado gran popularidad en las historias de Instagram, ya que muchos usuarios la vienen compartiendo para que sus seguidores puedan hacerles preguntas de manera anónima. Sin embargo, esta plataforma también recopila mucha información de los internautas registrados.

Según reporta el medio especializado Hipertextual, NGL puede transferir la información de sus usuarios a otros países e incluso podría llegar a sitios “donde las leyes de privacidad no sean tan comprensibles”. Esta plataforma no garantiza la seguridad de las identificaciones personales.

CCleaner

Ccleaner era uno de esos programas que, para muchos, resultaba imprescindible para mantener una PC o laptop personal en buen estado y aunque en la actualidad también cuenta con una versión para móviles, esta aplicación ha dejado de ser confiable. El programa en más de una ocasión ha sido atacado por los hackers que han logrado introducir malware para robar información a los usuarios.

Free CamScanner

Es otras de las aplicaciones que debes de eliminar de inmediato de tu teléfono. Aunque está presente en la Google Play Store, esta app fue retirada de la tienda de aplicaciones de manera temporal por descargar elementos indeseados en el teléfono, ya que contenía un virus malicioso en la parte de los anuncios. Aunque CamScanner se usa para tomar fotografías de alta calidad de documentos, lo recomendable es no tenerla instalada en el móvil.

File Manager

Es un gestor de archivos muy popular para dispositivos Android. Esta aplicación también fue retirada de manera temporal de la Play Store tras descubrirse que generaba clics en segundo plano a anuncios publicitarios. Por tal motivo, si la descargas podría llenarte de publicidad invasiva en el smartphone.