WhatsApp: ¿cómo saber si tu expareja todavía te tiene como contacto o ya te borró?

WhatsApp tiene varias funciones interesantes que la mayoría de usuarios desconoce. Una de ellas se acaba de viralizar en las redes sociales, ya que permite averiguar si una persona (tu expareja, jefe o cualquier otra persona) te tiene agregado en la agenda de su smartphone. ¿Quieres saber cómo?

Según Xataka, existen muchas apps que prometen revelarte esta información si las instalas; sin embargo, la mayoría brindan información falsa, e incluso diversas pueden infectarte con algún malware. Por fortuna, este truco que vamos a enseñarte no requiere la descarga de ningún software extraño en tu Android o iPhone.

¿Cómo saber si una persona te tiene en WhatsApp?

Es necesario que tengas el número de esa persona agregado en la agenda de tu smartphone, en caso lo hayas borrado. Ingresa a WhatsApp y presiona el ícono de tres puntos verticales que está en la esquina superior derecha. Aparecerán varias opciones, entre ellas Nueva Difusión. Deberás elegir dos contactos de tu agenda. El primero de tu mejor amigo (o de alguien que sabes si te tiene agregado) y el segundo de esa otra persona. Se creará un chat llamado nueva difusión, en el que deberás enviar cualquier mensaje. Puede ser un texto, foto, video, emoji, sticker, etc.

Eso sería todo. Luego de unos minutos, deberás pulsar sobre el mensaje de WhatsApp que acabas de enviar. En la parte superior de la pantalla aparecerá la opción Info, la cual tienes que pulsar.

Si la persona aparece, eso quiere decir que le llegó el mensaje que enviaste y que todavía te tiene añadido. En caso su nombre no salga, entonces no recibió lo que mandaste y no estás entre sus contactos.