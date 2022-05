¿Cuáles son los celulares con los diseños más extraños que se han lanzado al mercado?

Los teléfonos modernos, sean Android o iPhone, son bastante similares. No nos referimos a especificaciones técnicas (ya que hay modelos mejores que otros), si no al diseño. Actualmente, solo algunas compañías están lanzando celulares que tienen un diseño fuera de lo común; sin embargo, antes esta práctica era bastante regular.

Aunque no lo creas, hace algunos años, los principales fabricantes de teléfonos como Nokia, Motorola, Samsung, entre otras marcas, presentaban celulares bastante extravagantes. Algunos de estos equipos fueron un éxito comercial, pero otros no tuvieron la misma suerte. Aquí te presentamos una lista de ellos.

1. Nokia N-Gage

Fue un dispositivo pensado para competir contra la Game Boy Advance de Nintendo, ya que no solo era un celular, si no que contaba con un gran catálogo de videojuegos como Spider-Man 2, Crash Nitro Kart, Tomb Raider. Para mala suerte de los creadores, su diseño y la forma de llamar no fue del agrado de la mayoría.

2. Motorola V100

Aunque no goza de la misma popularidad que tuvo hace algunos años, Motorola sigue siendo uno de los fabricantes de teléfonos más populares del mundo. Uno de sus dispositivos más peculiares fue el Motorola V100 que tenía un teclado QWERTY y que lucía como una computadora de juguete, en lugar de un celular.

3. Siemens Xelibri 6

La compañía alemana Siemens Mobile desarrolló un teléfono dirigido al público femenino que generó mucha controversia, debido a su diseño que parecía un estuche de maquillaje. Incluso este dispositivo venía con un pequeño espejo para que las propietarias puedan verse el rostro mientras lo usaban.

4. Virgin Mobile Lobster 700TV

Otra empresa que sacó un celular con un diseño extravagante fue Virgin Mobile. En 2007, esta compañía presentó el Lobster 700TV, un dispositivo que tenía características interesantes, como TV digital; sin embargo, también contaba con una especie de joroba que desagradó a muchos usuarios.

5. Haier P7

Llegó al mercado en 2004 y se caracterizaba por tener una pantalla bastante pequeña (64 x 128 píxeles) y una cámara de 0.3 megapíxeles. Sin embargo, su punto más resaltante es su batería que tenía una gran autonomía, ya que podía durar hasta seis días sin la necesidad de cargarse.

6. Samsung Juke

La principal característica de este dispositivo, que tenía una base giratoria en uno de sus extremos, es que cerrado podía usarse como un reproductor musical, mientras que abierto nos dejaba visibles las teclas para emplearlo como un celular. Lamentablemente, a muchos no les resultaba cómodo usarlo para llamar o enviar SMS.

7. HTC Dream G1

La compañía taiwanesa HTC, famosa por comercializar el primer celular con Android, también presentó varios equipos con diseños singulares. Uno de ellos fue el HTC Dream G1 que se lanzó en 2008 y que tenía una pantalla deslizable que ocultaba un teclado.