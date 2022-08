WhatsApp explica por qué no debes usar apps no oficiales como WhatsApp Plus

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo con millones de usuarios en los sistemas iOS y Android. No obstante, algunos internautas descargan apps no autorizadas como WhatsApp Plus. En este sentido, en conversación con La República, Paloma Szerman, gerenta de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina, resalta por qué no se debe instalar estas plataformas no oficiales.

Paloma Szerman destaca que en la tienda de aplicaciones de Android y de iPhone solo se pueden descargar dos apps oficiales: WhatsApp Messenger, utilizada por la mayoría de usuarios para comunicarse con sus amistades; y WhatsApp Business, una plataforma para los pequeños negocios con algunas funciones adicionales.

Otras plataformas que no sean ninguna de las dos mencionadas no tienen la autorización de WhatsApp. “Hacemos énfasis en que los usuarios no descarguen estas plataformas porque estarían exponiéndose a situaciones no seguras que pueden afectar su privacidad e información”, expresó la gerenta de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina.

También detalló que el servicio de mensajería WhatsApp junto a Google han detectado que un desarrollador estaba ofreciendo una versión no autorizada de la aplicación de Meta, que genera afecciones en la seguridad del usuario.

“Trabajamos junto a Google para que las aplicaciones no oficiales de WhatsApp creadas por este desarrollador se den de baja en la Play Store, ya que muchos usuarios estaban siendo víctimas de ciberdelincuentes a través de mensajes phishing”, reportó.

Finalmente, la ejecutiva de WhatsApp reiteró a los millones de usuarios del servicio de mensajería, en iOS y Android, que no deben descargar estas aplicaciones no oficiales para que su información no sea vulnerada y evitar que su cuenta sea bloqueada de manera temporal o permanente.