Mark Zuckerberg pronostica lo peor y advierte que “se vienen tiempos difíciles” para Meta

Situación crítica. Mark Zuckerberg vuelve a estar en la mira de todos, ya que, luego de superar hace algunos años los juicios por presuntos manejos de información personal en las cuentas de sus usuarios Facebook, ahora es el propio empresario quien anuncia que la compañía podría pasar uno de sus peores escenarios hasta la fecha.

Desde que se dio a conocer el metaverso, a partir del cambio de Facebook a Meta, la empresa ha estado en diferentes polémicas, las cuales finalmente le están pasando factura a la multinacional.

Resulta que, durante una de las más recientes sesiones internas de preguntas y respuestas entre los ejecutivos, el CEO declaró que la compañía está pasando por “uno de los peores descensos en su historia reciente”, debido a la abismal inversión efectuada para enfocarse en el desarrollo de su proyecto virtual.

El empresario advierte sobre el mal momento de su empresa. Foto: New York Times

PUEDES VER: Mark Zuckerberg apuesta por las criptomonedas y empieza a probar función NFT en Facebook

Con el fin de redimir este difícil escenario, Meta estará paralizando varios de sus proyectos, ventas, y ofertas laborales. Según The New York Times, Zuckerberg ha anunciado a sus trabajadores que reducirá la plantilla en la compañía y que se modificarán los planes que tenía la empresa, pues ya no se contratará a 10.000 nuevos ingenieros como se tenía pensado, sino que solo se se ficharán entre 6.000 y 7.000.

Por otro lado, sus productos también sufrirán consecuencias, ya que, por ejemplo, las pantallas inteligentes Portal serán suspendidas, y el desarrollo de sus smartwatches de cámara doble ha sido cancelado temporalmente. Cabe resaltar que los objetivos trazados en sus plataformas y redes sociales como WhatsApp, Instagram y Messenger continúan en pie, al igual que el desarrollo de inteligencias artificiales con el fin de posicionarse mejor en este tipo de negocio.

Mark Zuckerberg apuesta por las criptomonedas y empieza a probar función NFT en Facebook

Facebook, que ahora es parte del gigante de las redes sociales Meta, ha comenzado a probar NFT con el fin de abrirse paso en el rubro de las criptomonedas. De acuerdo con Navdeep Singh, gerente de producto de la compañía, la plataforma está probando tokens basados en las plataformas Polygon y Ethereum, entre un grupo seleccionado de creadores de la aplicación.

Singh publicó una serie de capturas de pantalla de la actualización, que incluye una pestaña de coleccionables digitales que permitirá a los usuarios de Facebook mostrar NFT en su página de perfil. Cabe resaltar que, esta no es la primera experiencia de Meta con los NFT, pues en mayo ya realizó una incursión al probar la integración de los tokens en Instagram.

Nada de esto sería una casualidad o un proyecto repentino, como se puede especular, pues ocurre luego de que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijera a fines del año 2021 que la empresa está explorando planes para permitir que los usuarios creen, muestren y vendan NFT en Facebook e Instagram. Sobre el tema monetario, el plan del desarrollador sería prácticamente que los usuarios agreguen sus billeteras criptográficas como Metamask y demostrar su propiedad de NFT antes de exhibirlo en la plataforma.