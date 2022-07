WhatsApp: ¿cómo grabar llamadas completas de forma gratuita?

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más versátiles de la última década, pues no solo permite que los internautas se comuniquen entre sí a través de mensajes de texto, sino también tiene funciones como las de mandar audios, fotos, videos, y hacer llamadas y videollamadas en tiempo real. Respecto de estas dos últimas herramientas, muchos usuarios buscan distintas formas de guardar el contenido de sus llamadas, pero no lo consiguen.

Por suerte, en La República hemos elaborado una guía en la que te explicamos paso a paso cómo guardar tus llamadas como si fueran un archivo de video.

Con esta herramienta, podrás escuchar todo lo que se habló en dicha conversación las veces que sean necesarias. A pesar de que esta opción se hace posible con una aplicación, no tendrás que pagar por ninguna app de terceros.

¿Cómo grabar audio de las llamadas de WhatsApp en Android?

Lo primero que debes hacer es descargar la aplicación llamada Call Recorder, de Cube Apps. Es importante aclarar que esta app no es compatible con algunos celulares. En caso de que no funcione en tu Android no te preocupes. Ahora tendrás que seguir estos pasos:

Dirígete a Google Play Store y busca la aplicación Cube Call

Descárgala e instálala en tu smartphone Android

Abre la aplicación de grabación de llamadas de voz Cube Call y luego ve a WhatsApp

Podrás ver un widget de Cube Call cuando te entre una llamada de voz de WhatsApp

De no ser así, abre los ajustes de la grabadora Cube Call y elige Forzar llamada VolP como llamada de voz

Vuelve a llamar y verifica si el widget aparece.

Pasos para grabar una llamada: