Tiktoks, reels o shorts: ¿cuál permite monetizar más ingresos?

Desde hace unos meses, las redes sociales se han visto plagadas de un nuevo formato para la creación y distribución de contenido. Los videos cortos, denominados de diferente forma según la plataforma en la que se publique, son actualmente la sensación de internet.

Estos videos, que solo necesitan de una pequeña o regular cantidad segundos para poder resumir una información o algún extracto divertido, pueden ser compartidos con los demás. Precisamente, los influencers están utilizando más seguido esta dinámica, con el fin de obtener más vistas en su perfil y así poder monetizar.

Actualmente, los principales escenarios digitales para poder generar ingresos con los videos cortos son Instagram, TikTok y YouTube, cada uno con sus reels, tiktoks y shorts, respectivamente. Pero ¿te has preguntado cuál permite obtener más dinero? En esta nota, resolveremos esa duda.

Tiktoks

Iniciamos el listado con la red social más popular de hoy en día, la cual, a pesar de que parezca extraño, no toma en cuenta los ‘me gusta’ o seguidores de una cuenta, sino que paga según la cantidad de vistas que tenga un tiktok y las visitas que obtenga mensualmente un perfil.

En otras palabras, se acumula ganancias por la cantidad de impresiones, la cual está medida por un instrumento denominado costo por mil (CPM). Este indicador permite vender publicidad a las marcas, de acuerdo a la evaluación y resultados que obtenga tu contenido.

Sobre el dinero, este será mayor según la localidad que te encuentres. Un dato importante es que si estás en Estados Unidos, el pago es mayor. De ahí se tendría que hacer un cálculo para ver cómo dicho monto podría cambiarse a tu tipo de moneda, aunque la gran mayoría de países recibe un porcentaje menor.

Para sacar cálculos, puedes guiarte a partir de la siguiente fórmula aplicada en el país americano.

1.000 reproducciones: unos US$ 0,07.

10.000 reproducciones: unos US$ 0,70.

100.000 reproducciones: unos US$ 7.

1 000 000 de reproducciones: unos US$ 70.

Actualmente, el peruano Josi Martínez es una de las caras principales en el mundo de influencers, pues sus más de 21 millones de seguidores en TikTok lo convierten no solo en uno de los más vistos, sino también en uno de los mejores pagados. El adolescente gana entre US$ 12.000 y US$ 21.000 por publicación, según sumas aproximadas que ofrece Influencer Marketing Hub.

Reels de Instagram

Instagram no es tan lineal en cuanto a la monetización de este formato de videos, pues, al ser algo reciente, los reels están desarrollándose aún más.

Por ejemplo, el portal web TechCrunch dio a conocer que ganó hasta US$ 8.500 por un video que obtuvo 9,3 millones de visitas. Aunque aquí sí depende mucho del número de seguidores de la cuenta, ya que a Maddy Corbin, una creadora de contenido con poco más de 50.000 seguidores, se le ofreció US$ 1.000 por la misma cantidad.

De acuerdo a los informes de los principales portales de tecnología y el blog de Instagram, no hay un tarifario o reglas unificadas para pagos respecto de visitas, pues, debido a que el programa de bonificaciones está en sus primeras etapas, el pago no sigue un lineamiento fijo.

Shorts de YouTube

Finalmente, están los shorts, los cuales son aún más complicados de comprender, pues, al no tener un espacio de promoción ni un medidor sobre el tema en cuestión, tan solo se podrá generar dinero si el contenido se vuelve tendencia en la plataforma y logre una alta cifra millonaria de visualizaciones.

De momento, el pago máximo que se puede lograr es de hasta US$ 10.000 al mes; no obstante, el monto dependerá del impacto que alcance el video. Por ejemplo, para hacerse más o menos una idea, el popular youtuber y streamer Luwing dio a conocer que, por haber alcanzado 12 millones de reproducciones con uno de sus shorts en un mes, tan solo le pagaron US$ 85.

Un detalle muy importante a tomar en cuenta en este tipo de videos es el presupuesto asignado para este apartado, ya que si bien pertenece a la plataforma YouTube, está supervisado y dirigido por YouTube Shorts Fund, por lo que, de momento, no es posible generar ingresos por publicidad.

En otras palabras, únicamente se puede ganar dinero a partir de las vistas que tenga el contenido corto en tu canal, aunque la diferencia con los videos en formato regular es abismal.