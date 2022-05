YouTube ahora puede evitar que veas la misma publicidad una y otra vez

¿Alguna vez has notado que observas la misma publicidad de YouTube una y otra vez? No eres el único. Algunas campañas de anuncios pueden resultar demasiado obvias, incluso para el público en general, y aunque muchos sigan creyendo que “no existe la publicidad mala”, lo cierto es que los métodos para anunciantes son cada vez más diversos y específicos. Ahora, la plataforma de Google acaba de estrenar una herramienta que demuestra que estamos en pleno cambio.

A través de su blog oficial, YouTube acaba de informar sobre una expansión en las herramientas disponibles para las marcas. De esta manera, estas firmas podrán decidir mejor qué tantas veces se muestran anuncios de sus productos o servicios a usuarios específicos.

Se trata de la herramienta de frecuencia de anuncios (que en el argot publicitario suele definirse como pantalla y video 360). Esta funcionalidad fue estrenada a inicios de año aunque solo para las apps de YouTube para televisores smart, e incluso para otras apps de la competencia.

Ahora, los de Mountain View han confirmado que dicha herramienta también estará disponible para la aplicación móvil y para la plataforma en la web, lo que significa que todas las versiones de YouTube recibirán el mismo trato en cuanto a sus anuncios.

¿En qué consiste la herramienta de frecuencia de anuncios para YouTube?

La finalidad de esta función es bastante clara, al menos según lo dicho por YouTube en su aviso a los anunciantes. Para ellos, repetir una y otra vez un mismo anuncio no solo es incómodo para los usuarios, también es negativo para las marcas. Asimismo, recalcan la importancia de saber no solo si están molestando, sino también si es que no están desperdiciando dinero repitiendo un mismo mensaje a un público que ya lo ha visto suficientes veces.

Así se pronunciaron: “Ahora, puedes complementar tu alcance configurando tus metas de frecuencia semanal, una solución que YouTube puede ofrecer. Al combinar nuestra audiencia sin igual y las capacidades de machine learning líderes en el mercado, los anunciantes ahora pueden optimizar cuántas veces se muestran sus anuncios a los usuarios por semana . Esto no solo implica un gasto más eficiente, sino también, una mejor experiencia en general ”.

Por supuesto, dependerá de cada marca si hace uso de las herramientas y si sigue los consejos de YouTube en cuanto a la frecuencia de una campaña específica. ¿Veremos menos anuncios repetitivos en la plataforma?