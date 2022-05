Sismate: ¿por qué a algunos usuarios nunca recibieron la alarma del MTC en sus celulares?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó una prueba de su herramienta Sismate este viernes 6 de mayo en todo el Perú. Por ese motivo, millones de teléfonos Android y iOS, recibieron una fuerte alerta que sorprendió a más de uno; sin embargo, hubo varios usuarios cuyos smartphones nunca sonaron.

A través de Twitter, varios usuarios de teléfonos inteligentes (de diferentes marcas) aseguraron que ellos nunca recibieron la alerta del MTC. Aunque la mayoría tomó con humor este asunto, otros se preocuparon, ya que no podrán estar al tanto cuando haya un sismo u otro desastre natural.

“A mi celular no me llegó ninguna alarma, me discriminan por ser Xiaomi 8. O es porque lo compre en otro país”, escribió una usuaria identificada como Yolanda Angulo. Al igual que ella, otros usuarios también manifestaron que sus equipos no recibieron ningún tipo de alerta.

Mensaje de usuario que no recibió alerta en su celular. Foto: captura dse Twitter

“Mi enamorada compró su Xiaomi en la tienda de Miraflores y no sonó, yo tengo un iPhone y tampoco sonó. Quizá colocaron algún criterio para que se ejecute la alarma”, “No pasa nada en mi celular y es Redmi de Xiaomi, a mi compañera de trabajo sí le salió la alarma”, fueron otros comentarios de los usuarios.

¿Por qué no recibieron esta alerta?

Aunque todavía no hay un comunicado oficial por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esto se debería a que algunos teléfonos no tendrían la tecnología Cell Broadcast. Por norma, todos los equipos que se vendan en territorio peruano deben tener esta tecnología.

En caso decidas importar un smartphone, sea cual sea la marca, también debes cerciorarte que este tenga esta función. Si ingresas a la página oficial del MTC (entrando a este enlace), puedes comprobarlo si colocas los datos de tu celular, como el modelo, fabricante, entre otras opciones.