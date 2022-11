Netflix con anuncios: ¿qué tipo de publicidad muestra y cómo contratar el plan económico en México?

Desde el 1 de noviembre de 2022, los usuarios de Netflix en México pueden acceder al nuevo plan “Básico con anuncios” que se caracteriza por ser el más económico de todos y por mostrar publicidad antes de que disfrutemos de nuestra serie o película favorita.

Debido a que es un plan nuevo, la mayoría de personas no está muy informada sobre cómo contratarlo, qué beneficios tiene y cuáles son los puntos negativos. Aquí detallaremos los aspectos más importantes que debes saber para cuando sea habilitado en Perú.

Lo primero que debes conocer es que el plan ‘Básico con anuncios’ no permite acceder a todo el catálogo de Netflix. Es decir, habrá algunas series o películas que no vas a poder visualizar debido a que aparecerán bloqueadas con el ícono de un candado.

Otro punto importante está relacionado con la cantidad de publicidad. Según la misma plataforma de streaming, serán un promedio de cuatro minutos de anuncios por hora. Los comerciales que verás aparecerán antes y durante la visualización de un contenido.

Al igual que los planes tradicionales de Netflix, el plan “Básico con anuncios” permite que abras tu cuenta en cualquier Smart TV, PC, laptop, tablet o smartphone; sin embargo, no puedes reproducir contenido en dos dispositivos al mismo tiempo.

Afortunadamente, la calidad de video no se verá afectada, ya que tendrá una resolución de 720p. Eso sí, lo que no podrás hacer es descargar películas o los capítulos de tus series preferidas para verlas cuando no tengas conexión a internet.

¿Cómo contratar el plan “Básico con anuncios” de Netflix en México?

Ingresa a la página oficial de Netflix desde cualquier navegador En la parte superior saldrá un pequeño botón para acceder al nuevo plan. Tienes que pulsarlo Netflix mostrará todos sus planes disponibles. Por defecto, estará marcado el más caro, pero tú debes seleccionar el más económico Te creas una cuenta de Netflix con tu correo electrónico (o te logueas con una cuenta que ya tienes) Elige el método de pago que vas a utilizar Finalmente, oprime el botón Iniciar membresía.

¿Cómo es la publicidad que muestra el plan “Básico con anuncios” de Netflix en México?

Los anuncios de Netflix funcionan de forma similar a los que YouTube ha implementado. Cuando elijas cualquier contenido de la plataforma, antes de verlo vas a tener que esperar unos minutos, ya que aparecerá un comercial que no podrás adelantar o saltar, pero sí mutear. Por suerte, te muestra un cuadro con el tiempo restante.