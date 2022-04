¿Tinder para gamers? E-Pal, la app para encontrar a tu pareja ideal para los videojuegos

Si eres amante de los videojuegos y estás buscando una pareja que te ayude en tus partidas de Free Fire, Fortnite, Call of Duty, Valorant, entre otros títulos, tienes que probar E-Pal, una aplicación para teléfonos inteligentes que ha sido bautizada como el ‘Tinder de los gamers’. ¿Por qué razón? Aquí te contamos los detalles.

Según los desarrolladores de E-Pal, esta aplicación permite que los fanáticos de los videojuegos puedan conocer a otras personas (de diferentes partes del mundo) que compartan sus mismos gustos. Una vez que localices a tu nuevo compañero, podrás chatear con él y así iniciar una amistad virtual.

Para brindar mejores resultados, E-Pal permite que los usuarios elijan sus videojuegos favoritos antes de iniciar la búsqueda. Actualmente, existen más de 90 títulos famosos como Minecraft, Counter Strike, Among Us, Animal Crossing, Apex Legends, League of Legends, Valorant, PUBG, Rocket League, Overwatch, Dota 2, etc.

“Ofrecemos el servicio E-Pal, donde puedes seleccionar y contratar a tus gamers favoritos para jugar contigo en el juego que tú decidas. Contamos con todos los tipos de gamers, incluyendo veteranos con alto ranking, gamers con voz bonita, y algunos gamers profesionales”, señalan los creadores de la aplicación.

Miles de cibernautas han comparado esta aplicación con Tinder, ya que aparecen perfiles de forma aleatoria y para seleccionar a uno tendrás que hacer un “swipe” a la derecha o izquierda, dependiendo de tu elección. Vale resaltar que E-Pal está disponible en Android e iOS y ya cuenta con miles de usuarios.