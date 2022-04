¿Cómo saber si alguien entra a mi cuenta de Facebook?

Facebook es una red social en donde millones de usuarios tiene una cuenta. En esta plataforma, los internautas no solo comparten memes, noticias u opiniones, sino también guardan información importante, por lo que es necesario conocer todas las funciones de privacidad y seguridad que nos ofrece. Uno de estos métodos secretos de la aplicación de Meta nos permite saber si alguien ha accedido a nuestro perfil sin nuestro consentimiento. ¿Cómo funciona? Aquí te lo decimos.

Ante el incremento de la ciberdelincuencia, no es extraño que alguien intente hackear tu cuenta de Facebook para apoderarse de tu información o suplantar tu identidad. Felizmente, para evitar este problema, la propia red social nos puede enviar alertas cuando alguien entra a tu cuenta.

Se trata de la funcionalidad de alertas de inicios de sesión, que es nativa de Facebook y no necesita de la instalación de aplicaciones de terceros. Lo mejor de esta herramienta es que funciona sin problemas tanto en Android como en iOS.

¿Cómo activar las alertas de inicios de sesión de Facebook?

Para mejorar la seguridad de tu cuenta de Facebook, puedes elegir recibir una alerta cuando alguien intente iniciar sesión desde un dispositivo o navegador web que no reconoces. Esta alerta te indicará qué dispositivo intentó iniciar sesión y su ubicación. Para activar la funcionalidad sigue estas instrucciones:

Accede a la configuración de Seguridad e inicio de sesión.

Desplázate hacia abajo hasta Recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos y haz clic en Editar.

Elige cómo quieres recibir las alertas, por ejemplo, en tu cuenta de correo electrónico o mediante una notificación de Facebook desde un dispositivo reconocido.

Haz clic en Guardar cambios.

Una vez que empieces a recibir las alertas y no reconozcas un inicio de sesión, selección o toca en No fui yo. Luego, Facebook te ayudará a restablecer la contraseña y proteger tu cuenta. Puedes guardar un dispositivo o un navegador en tu lista de navegadores de confianza o dispositivos reconocidos. De esta manera, no recibirás alertas relacionadas con la PC o el dispositivo móvil que utilizas habitualmente.