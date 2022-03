WhatsApp dejará de funcionar en algunos smartphone Android e iOS desde el 1 de abril

En su blog oficial, los desarrolladores de WhatsApp publicaron un comunicado donde anuncian que algunos smartphones Android e iOS dejarán de ser compatibles con su aplicación de mensajería instantánea que, actualmente, es una de las más utilizadas del mundo. Aquí te brindamos más detalles.

A mediados de octubre de 2021, la compañía anunció que solo serían compatibles con WhatsApp los teléfonos Android que utilicen el sistema operativo Android 4.0.3 (o superior). En el caso de los iPhone, los celulares de Apple solo podían usar la app si el equipo tenía, como mínimo, iOS 9.

Los meses han pasado y los desarrolladores de esta plataforma de mensajería instantánea acaban de anunciar nuevos requisitos para usar WhatsApp. En el blog oficial, la compañía que pertenece a Meta detalló qué teléfonos Android, iOS y KaiOS todavía seguirán siendo compatibles:

Celulares con Android 4.1 y versiones posteriores

Celulares con iOS 10 y versiones posteriores

Celulares con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2

¿Qué modelos de celulares se volverán incompatibles con WhatsApp?

Debido a la inmensa cantidad de dispositivos Android que existe en el mercado es imposible saber la cantidad exacta de equipos que se volverán incompatibles con WhatsApp. Si tienes un teléfono que compraste hace ya varios años, puedes entrar a los ajustes y revisar qué sistema operativo está usando.

En el caso de los teléfonos de Apple, debes saber que iOS 10 es compatible con los siguientes equipos: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 plus, iPhone SE. Si tu celular es más antiguo y no está en la lista, entonces no podrás usar WhatsApp.