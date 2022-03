Toracon: el ‘Tinder para otakus’ que aumentó las bodas entre fans de anime

Aunque Tinder es la aplicación de citas más popular del mundo, lo cierto es que existen muchas plataformas que quieren destronarla ofreciendo resultados mucho más específicos. Toracon, por ejemplo, es uno de estos servicios que se han vuelto muy populares entre los fanáticos del anime. ¿Por qué? Aquí te contamos.

Según detalla Player One, los desarrolladores de Toracon lanzaron su plataforma en 2017 sin imaginar que tendrían un tremendo éxito entre las personas que son amantes de la animación japonesa. Actualmente, este servicio de citas para otakus cuenta con más de 7.000 miembros, los cuales están muy satisfechos.

De acuerdo a la publicación, el servicio que ofrece Toracon no solo está enfocado en las personas que gustan del anime, sino también en los ‘hikikomoris’, como se conoce a aquellos que no salen mucho de sus viviendas y pasan todo el día recluidos, al punto de que su vida social es casi nula.

Si eres fanático del anime y estás interesado en suscribirte a este servicio de citas, tenemos una mala noticia para ti. Por el momento, Toracon solo está disponible en Japón, por lo que será imposible que te registres en caso residas en Perú u otro país fuera del territorio nipón.

Debes saber también que la inscripción no es gratuita, las personas que están interesadas tendrán que pagar US$ 1.311 para registrarse. Además, será necesario que pagues una mensualidad de US$ 101. Aunque suene alto, el servicio ha tenido una tasa de éxito de 61,6%, teniendo cerca de 480 bodas.