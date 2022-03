Doogee S98: todo sobre el nuevo smartphone con doble pantalla y cámara de visión nocturna

La compañía china Doogee, especializada en la fabricación de teléfonos ultra resistentes, ya reveló la fecha y detalles de su nuevo smartphone Doogee S98, un dispositivo Android que destaca por su cámara de visión nocturna y por ser de los primeros en presentar una pantalla en la parte trasera con un panel circular. Esta admitirá fondos personalizados y también acopla el visor para tomar selfies. A continuación, te contamos todo sobre este nuevo producto.

Rendimiento

Sobre sus principales especificaciones, el Doogee S98 funcionará con el procesador Helio G96, contará con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Asimismo, se sabe que tendrá una ranura para tarjeta microSD dedicada, con la que se podrá expandir la memoria hasta 512 GB. En cuanto al software, el teléfono integrará el último sistema Android 12 preinstalado, por lo que proporcionará las actualizaciones más recientes e importantes.

Diseño

El equipo tiene un grosor de 15,5 mm y pesa 320 gramos; en tanto, estará equipado con una batería de 6000 mAh, admitirá carga rápida por cable de 33 W y carga inalámbrica de 15 W. Los modelos que se han revelado hasta el momento serán de tres colores: oro champán, rojo castaño y gris plateado.

Pantalla y cámaras

El teléfono contará con una pantalla LCD de resolución FHD+ de 6,3 pulgadas cubierta con protección Gorilla Glass que cuenta con una densidad de píxeles de 409ppi. Vendrá con una cámara para selfies de 16 megapíxeles que utiliza el sensor Samsung S5K3P9SP, la cual está integrada en el punzón de la pantalla con forma de gota de agua.

Detalles adicionales

El smartphone contará con WiFi de doble banda, Bluetooth 5.1 y NFC, pero un detalle a tomar en cuenta es que no admitirá conectividad 5G. Hasta la fecha, no se sabe el precio exacto del Doogee S98, ya que variará según los resultados que obtenga en el lanzamiento en China. No obstante, en AliExpress se ha ofertado por 239 dólares para el día de su estreno, 28 de marzo, y costo durará hasta el último día de este mes.

Sobre sus próximas versiones mejoradas, el Doogee S98 Pro y S98 Ultra, se dice que el primero estará equipado con una cámara de visión nocturna Starlight, mientras que el segundo estará equipado con una cámara termográfica.