MWC 2022: Huawei presenta sus nuevas portátiles, tablets y hasta una impresora multifuncional

La feria de tecnología más importante del mundo ha dado inicio. El Mobile World Congress 2022 se está desarrollando de forma híbrida en Barcelona, España; es decir, cuenta con conferencias presenciales y también virtuales. Hoy es el turno de Huawei y trajo consigo importantes anuncios.

Huawei no se guardó nada. Durante su conferencia en el MWC 2022, la tecnológica china confirmó el lanzamiento de distintas gamas de equipos, como la portátil Huawei MateBook X Pro, una de las principales competencias para la MacBook Pro de Apple, así como ordenadores de mesa, tablet, una impresora multiusos y parlantes. Conoce sus características y precios a continuación.

Huawei en el Mobile World Congress 2022

Huawei MateBook X Pro

Se trata de uno de los principales equipos de la firma para el presente año. La pantalla de esta laptop cuenta con tecnología Real Colour FullView y ofrece una resolución de 3120 x 2080 píxeles con tasa de refresco de 90 Hz y 500 nits de brillo.

El panel del Huawei Matebook X Pro es táctil, por lo que puede cumplir la función de una tablet o una computadora portátil, según las necesidades del usuario. En su interior encontramos un procesador Intel Core i7 de 12 generación con hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento.

Su precio es de 1.899 euros, y si lo reservas, ahora puedes llevarte de regalo la tablet MatePad 10.4 con teclado inalámbrico y una extensión de la garantía de un año adicional.

Huawei MateBook E

Este computador portátil ofrece una pantalla OLED táctil de 12,6 pulgadas con tecnología Real Colour FullView. Su procesador es Intel de 11 generación y cuenta con carga rápida de 65W; además, es compatible con M-Pencil.

Huawei MateStation X

El All in One de Huawei dice presente en el Mobile World Congress 2022. Esta estación tiene una pantalla de 28,2 pulgadas y resolución 4K. Integra un procesador AMD Ryzen 5008H con 16 GB de RAM y un disco interno SSD de 1 TB. Su precio es de 2.199 euros.

Huawei MatePad Paper

La compañía china sorprendió a todos en el MWC 2022 al presentar su pantalla de tinta electrónica Huawei MatePad Paper, un dispositivo que funciona con el sistema operativo HarmonyOS 2 y hace alarde de 32 niveles de retroiluminación para leer textos con mucha comodidad.

La pantalla de 10,3 pulgadas también permitirá al usuario hacer apuntes y su precio será de 499 euros.

Huawei PixLab X1

A puertas del regreso a clases en distintos países, Huawei presentó su nueva impresora multifuncional Huawei PixLab X1, la cual destaca por permitir enviar documentos desde el smartphone, así como por contar con un escáner para escanear documentos y enviarlos a cualquier dispositivo.

Huawei Sound Joy

Finalmente, para los amantes de la música está Huawei Sound Joy, los altavoces de 20 W capaces de sincronizarse con otra unidad para ofrecer sonido estéreo. Su batería es de 8.800 mAh para tener una gran autonomía; es resistente al agua y polvo gracias a su certificación IP67 y su precio es de 149 euros.