¿Sabes cuáles son los riesgos de no darle mantenimiento a tu computadora o laptop?

Muchos usuarios encuentran inconvenientes al manipular sus computadoras o laptops y pierden tiempo esperando que los programas funcionen con rapidez. Buscar información en internet, editar un video, redactar un informe o hasta jugar videojuegos son procesos que suelen presentar fallas porque el ordenador va demasiado lento o no dispone de los recursos necesarios. Sin embargo, estas situaciones se pueden prevenir con un correcto mantenimiento del equipo.

Cuando se habla de mantenimiento, nos referimos a las medidas y acciones técnicas que se realizan para mantener a una computadora funcionando adecuadamente, sin que se cuelgue o emita mensajes de errores con frecuencia.

Para que el aparato funcione en óptimas condiciones, es necesario que pase por un proceso de revisión con un especialista en soporte técnico de computadoras. De ese modo, el técnico aplicara un diagnóstico en el que observará a detalle las deficiencias que ha encontrado y las corregirá para que se mantenga estable.

¿Qué tipo de mantenimiento aplicar?

Mantenimiento preventivo

Consiste en encontrar y corregir los problemas menores antes de que provoquen posibles fallas. Así, el mantenimiento es la revisión periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware como software, para corroborar el buen funcionamiento del sistema, la integridad de los datos almacenados y verificar la de velocidad posible del procesamiento de datos dentro de la configuración del sistema.

Mantenimiento correctivo

Es la reparación de fallas que no se logró solucionar con el mantenimiento preventivo, porque no se llevó a tiempo o porque ya no encendía por ninguna forma. Puede tratarse de una soldadura, el cambio de una tarjeta, cambio de un dispositivo que ya no funcione o el formateo del disco por daños de virus, entre otros.

Ahora, teniendo claro que es necesario darle mantenimiento a la computadora o laptop, es importante conocer las consecuencias de no darle mantenimiento.

Lista de consecuencias

Funcionamiento lento

Problemas de memoria

Funcionamiento errático (bloqueos, programas que no se abren, virus, etc.)

Posible pérdida de información

Daños permanentes en las piezas básicas de la computadora (procesador, disco duro, tarjeta gráfica, memorias, etc.)

Pantalla azul (error del sistema operativo)

Falta RAM

Reducción de la vida útil (se expone el equipo a fallas recurrentes)

Encarecimiento de las reparaciones

Es altamente recomendable tomar cartas en el asunto y no dejar pasar más tiempo si todavía no le has dado tratamiento para que esté en óptimas condiciones.