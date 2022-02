WhatsApp: ¿cómo leer los mensajes de mis contactos sin que ellos lo sepan?

WhatsApp es un servicio de mensajería muy útil para comunicarnos con nuestros amigos y familiares. Sin embargo, por defecto, la plataforma llega a delatarte cuando no quieres aparecer ‘en línea’ o que ya viste algún mensaje que simplemente no quieres contestar. Por ello, es necesario conocer el sencillo truco de la aplicación que nos permitirá leer los mensajes de nuestros contactos sin que ellos lo sepan. ¿Cómo funciona? Aquí te lo explicamos.

A todos nos ha pasado alguna vez que una persona nos habla por WhatsApp, pero que por la razón que sea no nos apetece que sepa que hemos leído su mensaje. Puede ser porque estemos ocupados y no queremos incitar a una conversación, o simplemente porque tienes que pensar una respuesta y no quieres hacerlo.

Aunque para esta ocasión la mayoría de usuarios recurre al modo avión, existe otro sencillo método que nos ayudará a leer mensajes de WhatsApp de manera oculta sin la necesidad de instalar aplicaciones extrañas. No obstante, solo está disponible en teléfonos Android.

Paso a paso para leer mensajes sin que mis amigos lo sepan

Para este truco solo debes utilizar los widgets de WhatsApp que evitarán que aparezcas ‘en línea’ y tampoco se activará el doble check azul. Para hacerlo, solo debes seguir estos pasos: