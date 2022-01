WhatsApp: ¿qué significan las expresiones WTF, BTW y LOL en los chats?

OMG (Oh My God): El equivalente a “Dios Mío”. Esta expresión es bastante común y funciona casi de la misma manera a un emoji de asombro.

BTW (By The Way): Es la forma coloquial de decir “a propósito” en inglés. Se utiliza para acotar algo relacionado a lo que se estaba conversando o cambiar de tema aprovechando una mención o situación.