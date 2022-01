TikTok lanzará Quick para competir con las Historias de Instagram y los estados de WhatsApp

Desde que empezó la pandemia, TikTok ha conseguido posicionarse como una de las plataformas más utilizadas del mundo, al punto de volverse rival de las aplicaciones más famosas como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras. Pese a su popularidad, los desarrolladores de esta red social de origen chino no se duermen en sus laureles y siguen mejorándola con varias funciones interesantes.

Según detalla Betech, una página especializada en tecnología, TikTok se encuentra trabajando en una novedosa opción llamada Quick. Se trataría de publicaciones temporales, es decir, que solo tienen disponibilidad de ser vistas durante 24 horas. De esta forma, la plataforma asiática buscará competir contra las ‘historias’ de Instagram/Facebook o los estados de WhatsApp, que cumplen la misma función.

De acuerdo al portal de información, los Quicks iban a tener un formato similar al de sus competidores, es decir, habría una separación entre el feed principal y este nuevo tipo de publicaciones. Sin embargo, recientes filtraciones acaban de revelar que estos videos temporales aparecerían en la sección ‘Para ti’ y no en una barra adicional como se creía en un principio.

Los TikTok Quick aparecerían en la sección 'Para ti'. Foto: Betech

Principales características de los TikTok Quick

En la actualidad, los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp solo pueden ver las historias / estados de sus amigos o de las personas que siguen. Los Quick serán totalmente diferentes, ya que podrán aparecerte los de cualquier persona, no solo de personajes famosos, sino de gente común y corriente que tal vez no conoces o que no sigues.

Esta nueva función todavía se encuentra en fase de pruebas, por lo que tendremos que esperar algunos meses para que llegue a todos los usuarios de Android e iOS.