WhatsApp: ¿qué significa el emoji de corazón naranja y cuándo debes usarlo?

Los emojis llevan mucho tiempo en las redes sociales y WhatsApp no está alejada a ello. Tanto en Android como en iOS, millones de usuarios usan los emoticones para expresar algo que no se puede traducir en palabras. No obstante, en muchas ocasiones las personas no saben lo que realmente representa cada emoticón. ¿Te gustaría averiguarlo? Te lo contaremos.

Si sueles chatear a través de esta famosa aplicación de mensajería instantánea, seguro habrás usado el emoji del corazón naranja, que se ha vuelto muy comentado en redes sociales, ya que muchos cibernautas creen que se relaciona con el amor, cuando en realidad no es así.

La sección de corazones en WhatsApp es muy variada, en diseños y colores, pero el naranja es un caso peculiar, ya que a diferencia de el rojo, no es un amor absoluto, sino que más bien puede ser un símbolo de solo amistad.

Según el portal oficial Emojipedia, el emoji del corazón naranja puede significar un amor poco entusiasta o que no quieres una relación de amor, sino solo ser amigos. Por ello, debes tener cuidado de enviárselo a aquella persona que pretendes que sea más que tu amigo.

Sin embargo, también existe otro significado extraoficial, que se acerca más a un símbolo sexual, por su color “picante”. Además, puede ser utilizado como un ícono que nos llena de energía constructiva física y mental.

El emoticón del corazón naranja fue aprobado como parte de Unicode 10.0 en 2017 y se agregó a Emoji 5.0 en 2017. Es importante mencionar que, pese a tener la misma codificación de Unicode, cada plataforma como WhatsApp y otras apps de mensajería pueden variar el diseño de cada emoji para adaptarse a su sistema operativo o interfaz.