WhatsApp: el truco para cambiar de letra en tus mensajes sin descargar apps extrañas

Asombroso. Si usas WhatsApp como tu aplicación de mensajería principal, de seguro alguna vez te has preguntando por qué esta plataforma de Meta no ofrece tantas opciones de personalización como algunas otras apps de la competencia; sin embargo, debes saber que hay muchos trucos secretos que la mayoría no conoce y que permiten toda clase de características novedosas, entre ellas, este particular método para cambiar el tipo de letra en tus conversaciones. ¿Te interesa aprenderlo? Te contamos los pasos.

Lo mejor de este truco es que, a diferencia de muchos otros, no necesita de ninguna aplicación externa que pueda poner en riesgo la seguridad de nuestro perfil o del propio smartphone. Incluso puedes usarlo tanto en la versión de Android como en la de iPhone de WhatsApp.

Todo dependerá de una plataforma externa que nos permite modificar nuestro texto para convertirlo al estilo que queramos. Cuenta con muchas opciones para todos los gustos y usarlo no te tardará ni un segundo. Además, puedes hacerlo desde tu teléfono o desde una computadora, aunque te recomendamos la segunda opción para mayor comodidad.

El único requisito es que necesitarás recurrir a un navegador cualquiera, aunque te recomendamos uno moderno como puede ser Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o el propio Brave.

Cómo cambiar el tipo de letra en WhatsApp y WhatsApp Web

Sigue estos sencillos pasos para cambiar el estilo de letra en tus chats:

Ve a cualquier navegador web (desde tu PC o smartphone) y visita: https://qaz.wtf/u/convert.cgi

Este es el portal del Convertidor de texto Unicode . Allí verás un pequeño recuadro para ingresar texto

Escribe el mensaje que gustes y luego pulsa sobre el botón Show

Verás tu mensaje en diferentes tipos de letra

Elige el que más te guste y luego selecciónalo para copiarlo

Ve a WhatsApp o WhatsApp Web, pega tu mensaje y listo, podrás sorprender a tu contacto con un tipo diferente de letra.

Recuerda que debes repetir los pasos para cada mensaje que quieras mandar, aunque existe una manera para hacerlo de forma más rápida a través de la aplicación Fonts (que añade fuentes al teclado) que puedes descargar en estos enlaces: