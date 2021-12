Jóvenes peruanos crean aplicación que puede ayudar a detectar y reducir el estrés

La salud mental de las personas se ha visto afectada por la actual crisis sanitaria de COVID-19. Recientemente, el Ministerio de Salud informó que el 52,2% de la población de Lima metropolitana sufre de estrés moderado a severo. Este indicador ha sido base para diversos proyectos de inteligencia artificial que permitan disminuir la tensión física y emocional que afrontan varios ciudadanos.

Al respecto, dos jóvenes peruanos idearon una propuesta que beneficie a la población y le ayude a identificar y tratar el estrés. Osbaldo Cjuno y Fabian Salamanca participaron en la Hackathon “Detección del Estrés Académico en Covid”, realizada por Tecsup, y lograron ganar el primer lugar con su innovador proyecto: el prototipo Myself.

Este aplicativo ofrece una solución muy interesante. A base de inteligencia artificial, permite a las personas interactuar con un chatbot que puede guiarlos para reducir los niveles de estrés.

“El prototipo Myself es una aplicación multiplataforma que sirve para detectar el estrés usando dos tecnologías actuales que serían la inteligencia artificial para usar los chatbots y el machine learning. Tiene reconocimiento de patrones y detecta los síntomas físico conductuales que tiene el estrés como, por ejemplo, el morderse las uñas”, explica Fabian Salamanca, estudiante de Ingeniería de la Universidad Católica Santa María de Arequipa.

Los jóvenes ingenieros comentaron que usaron las dos tecnologías, debido a que la primera (inteligencia artificial) permite reconocer y detectar los síntomas con la cámara de cualquier aparato electrónico que se utilice. La segunda (machine learning) ayuda a filtrar la información y almacenar los datos.

Presentación de los ganadores de la hackathon “Detección del Estrés Académico en Covid”. Foto: Tecsup

¿Cómo se creó el prototipo Myself?

Osbaldo Cjuno Y Fabian Salamanca son amigos que comparten el mismo interés en las nuevas tecnologías. Por ello, cuando se abrió la convocatoria para la Hackaton, Fabian no dudó en invitar a Osbaldo a formar parte de una nueva experiencia en sus carreras. La dupla formó el equipo Demetrial y asistieron a diversas capacitaciones para llevar a cabo el prototipo que habían decidido entre diversas conversaciones académicas.

El proyecto tiene una característica que la hace destacable, ya que tiene presente un avatar que puede interactuar con el usuario . “Se llama Myself porque cada persona tiene su propio avatar, ese es el chatbot con el que hablan, y que también funciona con inteligencia artificial que te da recomendaciones o te hace preguntas y, de esa manera, detecta el estrés almacenándolo como datos”, explicó Salamanca.

El uso de los avatares, en el aplicativo, surge debido al interés de los jóvenes por el metaverso y los NFTs (Tokens no fungibles) que se usan en las transacciones de criptomonedas. El impacto que tienen estas experiencias inmersivas en la actualidad permiten la interacción con objetos digitales. De esta manera, “según la inteligencia artificial detecte determinados comportamientos, entonces, el avatar podría responder a ciertos rasgos que se pueda detectar en la persona”, comentó Osbaldo Cjuno, estudiante de Gestión de Maquinaria Pesada de Tecsup.

¿Cómo funciona y qué ofrece el prototipo Myself?

Myself no solo utiliza una cámara para observar e identificar algunos patrones que tenga el estudiante, sino que busca interactuar con las personas. “Con el avatar lo pueden sentir más propio y así más gente puede utilizarlo y saber cómo afecta el estrés a los integrantes de una institución o empresa”, mencionó Cjuno.

El prototipo utiliza un calendario que permite reconocer el progreso del tratamiento de la persona. Además, tiene pensado ofrecer puntos a quienes usen la aplicación multiplataforma y de esa manera pueden ser canjeables. La institución que quiera implementar el aplicativo para entender el estado de los estudiantes o trabajadores podrá conocerla gracias a la encuesta llevada a cabo por los usuarios.

El prototipo fue creado tanto como para usarlo de forma personal y a través de empresas. Sin embargo no busca vulnerar la privacidad del usuario. “La aplicación no es invasiva, no queremos que las personas sientan que se conocerá su nombre. Por ello, la encuesta que presenta es anónima, solo permitirá conocer a la institución de manera general cómo se encuentran los estudiantes o trabajadores”, comentó Fabián.

Aunque Myself no se encuentra disponible para Android o IOS, los jóvenes creadores no descartan continuar con el desarrollo de su idea para mejorarla y, finalmente, lanzarla al público para que los interesados puedan beneficiarse con la aplicación.