Oppo presentará su primer smartphone que tendrá una cámara trasera retráctil

La compañía china Oppo acaba de publicar un video que sorprendió a miles de cibernautas en las redes sociales, ya que muestran su próximo teléfono inteligente de gama alta que tendría interesantes características, una de ellas sería una cámara trasera retráctil.

“La mayoría de las cámaras emergentes son molestas. ¡Pero no nuestra cámara retráctil de desarrollo propio!”, escribió la firma asiática en su cuenta de Twitter. La publicación venía acompañada de un clip que superó las 117.000 reproducciones en la plataforma.

El tuit de Oppo no brindó muchos detalles sobre este dispositivo. No sabemos los megapíxeles que tendrá la cámara, tampoco sus componentes, lo único que aseguraron es que el equipo será lanzado de manera oficial el próximo 14 de diciembre de 2014 cuando realicen un evento virtual llamado INNO WORLD.

Como podrás apreciar en las imágenes, la cámara retráctil desarrollada por Oppo funciona de manera similar a las cámaras profesionales, es decir, cuando un usuario desea hacer zoom en un objeto, el lente se extienda o se contrae, dependiendo el caso.

Most pop-ups are annoying...



But not our self-developed retractable camera! 😉



Explore more in INNO WORLD on 14/12.#OPPOINNODAY2021 pic.twitter.com/33hgJSw8If